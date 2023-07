Tour de France 2023, Wout van Aert: “Ero il più veloce, ho commesso un errore”

Il Tour de France 2023 rimane stregato per Wout van Aert. Nella tappa odierna, una delle tante che si potevano adattare alle sue caratteristiche da corridore completo e totale, il belga si è dovuto accontentare di un terzo posto. Arrivato allo sprint in ottima posizione, è stato costretto a frenare per un errore di comunicazione col suo ultimo uomo Christophe Laporte. La furiosa rimonta lo ha poi portato sul podio, ma non alla vittoria.

Queste le sue parole ai microfoni di Sporza, media belga, con le quali si assume tutte le colpe dell’insuccesso: “La volata è partita un po’ prima di quanto mi aspettassi. Poi Christophe ha rallentato ed io avrei dovuto passarlo sulla destra, invece sono rimasto bloccato ed ho dovuto frenare”.

La frustrazione è palpabile nelle sue parole: “Alla fine sono stato il più veloce ed ho recuperato 10 metri, ma non è bastato. È stata colpa mia. Mi sentivo come se avessi le gambe per vincere, ma d’altronde è stato così per tutta la settimana. Ho aspettato troppo ad uscire dalla ruota di Laporte”.

Infine, sul doppio ruolo che assume nella Jumbo-Visma: “La squadra è fortissima e possiamo muoverci su più fronti. Ci saranno giorni in cui dovrò lavorare per Vingegaard, ma anche altri dove vorrò cercare il successo. Per ora non è stato il Tour che sognavo, ma andiamo avanti”.

Foto: LaPresse