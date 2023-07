VIDEO Tour de France 2023: un tifoso col cellulare sbilancia Sepp Kuss, causando una maxicaduta in gruppo

Altro giorno, altra maxicaduta sulle strade del Tour de France. Già nelle tappe scorse il pubblico particolarmente esuberante e partecipe aveva rischiato di creare qualche problema, stavolta invece un tifoso è riuscito a creare un vero e proprio disastro in gruppo.

Ad inizio tappa, quando mancavano ancora più di 125 km al traguardo, il gruppo è passato tra due ali di folla nel passaggio all’interno di un centro abitato. Proprio in quel momento, un tifoso si è sporto troppo sulla strada con il proprio cellulare, finendo per colpire sulla spalla Sepp Kuss, in quel momento nelle prime posizioni del gruppo.

Inevitabilmente lo statunitense si è sbilanciato finendo per terra e portando con sé tantissimi dei corridori alle sue spalle, evitando solo per un soffio il suo capitano Jonas Vingegaard. Tra i corridori coinvolti nella caduta anche Biniam Girmay, Egan Bernal e Nathan Van Hooydonck. Di seguito il video dell’accaduto:

VIDEO TIFOSO CON CELLULARE CAUSA MAXICADUTA AL TOUR DE FRANCE

Foto: LaPresse