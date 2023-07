Tour de France 2023: Victor Lafay sorprende tutti a San Sébastián, resta in giallo Yates

Aveva stupito ieri, rimanendo in salita con Pogacar e Vingegaard, sorprende ancor di più oggi: eccezionale Victor Lafay che va a prendersi il successo nella seconda tappa del Tour de France con arrivo a San Sébastián. Capolavoro del corridore della Cofidis che riporta la compagine transalpina a vincere alla Grande Boucle dopo quindici anni. Conserva la Maglia Gialla Adam Yates (UAE Emirates).

Tre uomini hanno provato l’avventura sin dalle prime fasi di gara: Rèmi Cavagna (Soudal-Quick Step), Neilson Powless (EF Education-Easypost) e Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). Il gruppo però non ha mai lasciato troppo spazio, con la UAE Emirates della Maglia Gialla a dettare il ritmo.

Con il passare dei chilometri è cambiata la situazione soprattutto davanti, con Powless, in Maglia a Pois, che ha staccato tutti i compagni di fuga ed ha provato l’avventura solitaria. Il tutto però si è deciso sull’ultima salita di giornata, lo Jaizkibel: andatura devastante della UAE Emirates prima con Majka e poi con Adam Yates a lanciare lo sprint per i secondi d’abbuono, che è andato a Tadej Pogacar su Jonas Vingegaard e Simon Yates.

Pogacar e Vingegaard hanno allungato proprio in cima, ma sono stati raggiunti dal gruppo dei migliori in discesa. Parte al contrattacco Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), ma la Jumbo-Visma è eccellente a chiudere il gap. Tutti attaccano lo squadrone neerlandese, che chiude fino all’ultimo chilometro per portare allo sprint Wout van Aert.

Nell’ultimo chilometro, però, il capolavoro lo fa Victor Lafay (Cofidis): il transalpino parte con una sparata eccezionale che sorprende tutti. Da dietro nessuno riesce a raggiungere il francese e la volata vale solo per il secondo posto con van Aert che batte Pogacar e Pidcock. In casa Italia discreti piazzamenti per Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) ed Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) rispettivamente dodicesimo e tredicesimo.

Foto: Lapresse