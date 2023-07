Tour de France 2023, Victor Lafay: “Sapevo che per giocarmi il successo potevo solo anticipare la volata”

Victor Lafay beffa tutti a San Sebastian. Il francese della Cofidis si prende una meritatissima vittoria nella seconda tappa del Tour de France 2023, rimanendo ancora una volta con gli uomini di classifica e anticipando la volata tra i migliori partendo sotto lo striscione dell’ultimo chilometro, arrivando a braccia alzate al traguardo davanti a Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Un gran bel riscatto per il ventisettenne di Lione, che già ieri si era messo in mostra nel finale di tappa provando a scattare in faccia a Pogacar e Vingegaard, ma venendo poi beffato dall’azione dei fratelli Yates, chiudendo così al sesto posto. Con il contratto in scadenza a fine stagione, queste prestazioni faranno sicuramente rumore.

“Non ho ancora realizzato cosa sono riuscito a fare – afferma Victor Lafay a caldo dopo il successo -, negli ultimi 400 metri pensavo solo a passare la linea di arrivo, questa vittoria è davvero pazzesca. Oggi il finale è stato affrontato in modo incredibile, ad un certo punto non avevo nemmeno grandi sensazioni“.

Il francese spiega poi che avrebbe potuto giocarsi il successo soltanto in questo modo: “Sapevo che l’unica mossa era provare ad anticipare con uno scatto nell’ultimo chilometro. Sono riuscito a sfruttare il grande lavoro della Jumbo-Visma“.

Foto: LaPresse