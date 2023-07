Giro Donne 2023: dominio di Lorena Wiebes in volata, quinta Rachele Barbieri

Terza tappa per il Giro Donne 2023: prima volata di gruppo, arrivo in quel di Modena posto 118.2 chilometri dopo la partenza di Formigine. A vincere in terra emiliana è la grande favorita Lorena Wiebes: ottava vittoria stagionale per la neerlandese. Nessun patema per Annemiek van Vleuten (Movistar), che conserva la Maglia Rosa.

Tre italiane in fuga nella prima parte di gara: Asia Zontone (Isolmant – Premac – Vittoria), Giorgia Vettorello (Bepink) ed Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo). Il plotone ovviamente ha gestito al meglio la situazione andando a raggiungere le attaccanti ad 11 chilometri dall’arrivo, potendo organizzare al meglio la volata finale.

Come da pronostico la campionessa d’Europa Wiebes ha lanciato lunghissima la volata, dominando in lungo ed in largo davanti alla connazionale Marianne Vos (Jumbo-Visma) ed alla statunitense Chloe Dygert (Canyon//SRAM Racing).

La migliore delle italiane è stata Rachele Barbieri (Liv Racing TeqFind), in quinta posizione. Ottava Chiara Consonni (UAE ADQ), decima Silvia Zanardi (Bepink). Caduta invece Letizia Paternoster nel finale.

Foto: Lapresse