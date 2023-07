Tour de France 2023, Torstein Træen continua a correre nonostante una frattura al gomito

Torstein Træen stringe i denti. Il corridore norvegese della Uno-X non vuole immediatamente abbandonare il suo primo Tour de France, in cui è stato designato come leader per la classifica, e preferisce stringere i denti e continuare in bicicletta.

Anche Træen si è ritrovato in terra come Richard Carapaz ed Enric Mas, loro ritiratisi dalla Grande Boucle, ma questa volta in una caduta precedente. Al termine della prima frazione gli è stata diagnosticata una piccola frattura al gomito, con la Uno-X che ha rimandato la decisione a questa mattina dopo un ulteriore controllo.

Che si è svolto e ha dato il benestare al ragazzo di continuare a correre: “Ha dormito bene durante la notte e risposto bene ai trattamenti di ieri sera e stamattina. Abbiamo chiesto lui alcuni controlli che ha superato senza problemi. Il team continuerà a monitorarlo, siamo felici che sia alla partenza di quest’oggi” ha dichiarato il team.

Torstein Træen viene da un ottavo posto al Giro del Delfinato, ma ha già perso molto a causa di questa caduta, risultando al sessantacinquesimo posto a 5’09” dalla maglia gialla di Adam Yates. Il norvegese, nonostante l’infortunio, ha scelto di provarci comunque. Cosa volete che sia una piccola frattura al gomito per uno che ha sconfitto un tumore ai testicoli poco più di un anno fa…

Foto: LaPresse