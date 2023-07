Tour de France 2023, Thomas Pidcock: “Sto crescendo di giorno in giorno, non conosco i miei limiti”

Thomas Pidcock per la prima volta in carriera sta provando a fare classifica generale in una grande corsa a tappe. Il corridore della Ineos Grenadiers è settimo nella generale dopo un’ottima tappa sul Puy De Dome, nella quale ha mostrato di poter tenere un ottimo ritmo anche sulle grandi salite.

Queste le sue impressioni: “Mi sto divertendo, soprattutto perché sto un po’ meglio. Sto migliorando e sono più vicino ai primi. È motivante, mi sto godendo la sfida. La pazienza e la concentrazione richieste nelle tre settimane, correndo per la classifica generale, non sono proprio nelle mie caratteristiche. Ripensandoci, è la prima volta che tra i professionisti corro per la classifica generale in una vera e propria corsa a tappe. Quindi è tutto nuovo”.

“Il primo giorno non è stato come speravo, ma in generale è andata abbastanza bene, crescendo in fiducia ogni giorno, esplorando i miei limiti. Se potessi replicarlo di nuovo, sarebbe fantastico. Nelle prossime due settimane ci aspettano giorni piuttosto difficili, anche consecutivi, con tre giornate sulle Alpi, quindi sarà un grande test”.

“La terza settimana è quando iniziano a mostrarsi le crepe e il mio obiettivo è essere costante”, ha proseguito il britannico, che vuole quindi provare a testarsi: “Nella mia testa, sta diventando più una sfida e un obiettivo per vedere dove posso arrivare in classifica. Posso imparare molto su me stesso se mi impegno completamente per la classifica“.

Foto: Lapresse