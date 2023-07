Tour de France 2023, Jai Hindley: “Crescerò nella terza settimana, Vingegaard e Pogacar superiori”

Jai Hindley è uno dei principali protagonisti nella prima settimana del Tour de France. Il corridore australiano è riuscito per una tappa a vestire la maglia gialla, vestendola sul Tourmalet. In questo momento occupa la terza posizione in classifica generale dietro solo agli inarrivabili Pogacar e Vingegaard.

Queste le sue parole: “Mi sento abbastanza bene e pronto per le tappe più dure. Al momento non mi sto concentrando troppo sul risultato finale. Sto solo cercando di fare del mio meglio ogni giorno e cogliere le opportunità quando si presentano“.

“C’è ancora molta strada da fare e non credo che la gara sia finita. Penso che i primi due abbiano dimostrato di essere a un livello tutto loro, ma ci sono ancora molte tappe e possono succedere molte cose. E ci sono molti altri corridori tra i primi dieci che non sono fuori gioco, non escluderei nessuno“.

“Il Tourmalet è stata la prima montagna in assoluto che ho scalato da bambino, quindi è stato bello tornare lì indossando la Maglia Gialla, e percorrere quella salita in una gara è stato davvero speciale. Mi sto davvero divertendo”.

“Generalmente, nei Grandi Giri trovo le mie gambe migliori più avanti in gara, nella terza settimana, quindi in realtà è stata una nuova sfida per me venire qui con già le tappe difficili a Bilbao. Essere in ottima forma già nella prima settimana non è qualcosa che faccio normalmente per i Grandi Giri. Di solito arrivo un po’ sottotono e poi miglioro, ma penso, o spero, che la tendenza continui e di sentirmi ancora bene nell’ultima metà della gara“.

“Ogni giorno è davvero duro al Tour. Inoltre, le tappe per velocisti che abbiamo fatto sono state tutte molto difficili. Abbiamo parecchie di queste tappe intermedie e penso che queste possano essere alcune delle tappe più difficili, quindi credo ci aspetti un’altra grande e dura settimana di gara“, ha concluso lo scalatore australiano.

Foto: Lapresse