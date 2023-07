Tour de France 2023, tappa di oggi Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc: orari, percorso, favoriti. Altra sfida tra Vingegaard e Pogacar

Si chiude con un’altra importante tappa alpina la seconda settimana del Tour de France 2023. Alla Grande Boucle in scena oggi la quindicesima frazione: Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

A differenza delle scorse giornate inizio meno scoppiettante. 179 chilometri da percorrere. I primi 70 sono mossi, ma senza GPM da affrontare, poi si comincia a scalare il Col de la Forclaz de Montmin (7,2 km al 7,3%). Da lì in poi non c’è un attimo di pausa: Col de la Croix Fry (11,3 km al 7%) e Col de Aravis (4,4 km al 5,8%) praticamente consecutivi, prima di un falsopiano ed una discesa che anticipano il gran finale. Côte de Amerands (2,7 km al 10,9%) un antipasto prima del finale in salita di 7 chilometri al 7,7%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’attesa è tutta per l’ennesimo capitolo di quella che è una sfida ormai storica: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Maglia Gialla attende ancora attacchi da parte di Tadej Pogacar (UAE Emirates). Dietro di loro il vuoto, o quasi, visto che ieri Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) è riuscito a vincere e ad agguantare il podio virtuale a discapito di Jai Hindley (Bora-hansgrohe). In casa Italia si attende un Giulio Ciccone pimpante: l’abruzzese della Lidl-Trek va a caccia di punti per i GPM.

ORARI

La quindicesima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 12.45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Domenica 16 luglio

Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc (179 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario d’arrivo: 18.00 circa

QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50