Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Sfida Pogacar-Vingegaard sul Monte Bianco ma occhio alla fuga

Continuano le salite e le montagne sulle strade del Tour de France 2023. In programma oggi la tappa numero 15, quella che chiuderà un’intensissima seconda settimana di corse. Aspettiamoci un nuovo scontro frontale tra gli uomini di classifica in questa tappa alpina che si concluderà sulle mitiche pendici del Monte Bianco.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.50

179 km da Les Gets les Portes du Soleil a Saint-Gervais Mont-Blanc, in mezzo tantissima salita ed anche qualche discesa piuttosto insidiosa. Tappa dal profilo inusuale e senza un chilometro di pianura, fatta eccezione per la parte iniziale. Prima il Col de la Forclaz de Montmin (7.2 km al 7.3%), poi in rapidissima successione il durissimo Col de la Croix Fry (11.4 km al 7.1%) ed il più breve Col des Aravis (4.4 km al 6.2%). Infine una lunga salita verso il traguardo, divisa nettamente in due parti, la prima più breve, la seconda più lunga ma entrambe durissime con pendenze spesso in abbondante doppia cifra.

Se UAE e Jumbo vorranno sfidarsi frontalmente di nuovo, è inevitabile considerare i loro leader, rispettivamente Pogacar e Vingegaard, come i due grandi favoriti per la tappa. Con un arrivo in salita come questo sembra infatti improbabile un’eventuale situazione come quella verificatasi ieri con Carlos Rodriguez. Lo sloveno ha qualcosa in più sullo scatto secco e per questo il pronostico potrebbe pendere leggermente dalla sua parte. Oltre allo spagnolo sopracitato, da tenere d’occhio anche Jai Hindley, Simon Yates e Felix Gall nel gruppo dei big.

Da non escludere la possibilità che il gruppo lasci andare la fuga, che avrebbe tantissimi nomi candidabili per il successo. Su tutti Giulio Ciccone, Thibaut Pinot, Michael Woods, Dani Martinez e persino Tom Pidcock, uscito ieri di classifica. Attenzione anche a Tobias Johannessen, ed alcuni degli uomini di classifica delusi come David Gaudu, Mikel Landa e Mattias Skjelmose.

BORSINO FAVORITI QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

***** Tadej Pogacar

**** Jonas Vingegaard

*** Giulio Ciccone, Thibaut Pinot, Michael Woods

** Simon Yates, Tom Pidcock, Jai Hindley, Carlos Rodriguez

* Tobias Johannessen, Mattias Skjelmose, Dani Martinez, David Gaudu, Mikel Landa

Foto: LaPresse