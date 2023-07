Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Altra piccola vittoria. Ho imparato dallo scorso anno”

Ancora spettacolo, ancora battaglia sulle strade del Tour de France 2023. Nonostante sul Puy de Dome trionfi Michael Woods direttamente dalla fuga, Tadej Ppgacr e Jonas Vingegaard non si risparmiano e vanno ancora al duello diretto. Come l’ultima volta, in cima alla salita è Pogacar a transitare per primo, rosicchiando 8” in classifica al danese.

Queste le parole dello sloveno, rilasciate a Sporza, media belga: “È stata una buona giornata. Prima della salita finale il ritmo è stato veramente molto tranquillo e quindi mi sentivo benissimo nel finale, sapevo di voler attaccare”.

Poi sul duello con Vingegaard: “Jonas è andato forte, ma sono molto contento di essere riuscito a metterlo sotto pressione. È una piccola vittoria per me. Ho visto che era rimasto a ruota e ho continuato a spingere. Non appena si è creato un divario, ho solo dovuto continuare ad andare a tutta”.

Un Pogacar attaccante, ma più saggio del passato: “Un corridore vuole sempre vincere ed è un peccato che la vittoria ti sfugga dalla fuga. Oggi però erano tutti atleti forti. Se lo meritavano. Inoltre abbiamo anche imparato dall’anno scorso che non puoi sempre vincere tutte le tappe. La classifica è il grande obiettivo”.

