Tour de France 2023, Peter Sagan e Mathieu Burgaudeau multati e penalizzati: cosa è successo nella 12ª tappa

Un qualcosa di particolare e di curioso è avvenuto nel corso della 12ª tappa del Tour de France 2023. Nel corso della frazione che portava da Roanne a Belleville-en-Beaujolais di 168.8 km, la giuria della Grande Boucle ha ravvisato un’irregolarità.

I commissari, infatti, hanno punito Mathieu Burgaudeau e Peter Sagan, corridori della TotalEnergies, per un “cambio all’americana” realizzato dai due nei primi chilometri della frazione citata. Come si è potuto notare, la tappa è stata particolarmente intensa e i tentativi di fuga non sono mancati. In questo contesto, a farne le spese è stato lo spagnolo David de la Cruz (Astana Qazaqstan),che ha perso il controllo della propria bicicletta in un tratto di discesa.

Burgaudeau, tra l’altro, è stato uno dei protagonisti della frazione, chiudendo al secondo posto alle spalle di Ion Izagirre. Prima però di entrare nella fuga buona, il francese è stato protagonista della pratica descritta e non conforme al regolamento. Per questo il transalpino e Sagan hanno ricevuto una multa di 500 Franchi svizzeri, oltre alle penalizzazioni di 10″ in classifica generale e di 6 punti nella classifica della Maglia Verde.

Foto: LaPresse