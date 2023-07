Tour de France 2023, pagelle di oggi: Tadej Pogacar sconfigge una Jumbo-Visma mostruosa. Ciccone in crisi con Skjelmose

PAGELLE SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Tadej POGACAR, voto 10: lo sloveno non è mai domo. Nonostante i problemi fisici e la crisi di ieri, il capitano della UAE Emirates risponde presente, segue Vingegaard e lo stacca negli ultimi due chilometri facendo incetta di secondi e rientrando sul danese in classifica.

Jonas VINGEGAARD, voto 8: gran lavoro della Jumbo-Visma per lanciarlo, prova sul Tourmalet l’attacco come ieri ma viene respinto da Pogacar. In ogni caso guadagna su tutti gli altri rivali e vola in Maglia Gialla, ma è solo una magra consolazione allo scalpo ricevuto dallo sloveno negli ultimi due chilometri.

Wout VAN AERT, voto 10: un mostro. È scattato dopo cento metri dal via ed è stato a tirare fino a tre chilometri dall’arrivo praticamente senza mai fermarsi. In un’altra squadra avrebbe vinto senza problemi la tappa, invece fa un lavoro eccezionale da gregario e ovviamente guadagna il premio di più combattivo.

Jai HINDLEY, voto 6: crolla, ma non precipita. Ha provato a tenere la ruota del duo davanti, poi sale del suo passo e comunque resta terzo in classifica generale. La Maglia Gialla è durata purtroppo solo un giorno.

Carlos RODRIGUEZ, voto 7: sfrutta l’ottimo lavoro della sua Ineos Grenadiers e si candida seriamente come uno dei possibili pretendenti al podio di Parigi.

Mattias SKJELMOSE, voto 5: il capitano della Lidl-Trek fino ad oggi era stato sempre molto pimpante, ma trova la giornata no e perde oltre 7′, uscendo temporaneamente di classifica.

Giulio CICCONE, voto 5: un’altra giornata simile alle altre vissute nella sua carriera. Dopo la fuga di ieri si spegne la lampadina e crolla: l’abruzzese paga oltre 10′ all’arrivo, dal terzo posto crolla oltre la ventesima posizione e ora potrà puntare ad altri obiettivi.

Foto: Lapresse