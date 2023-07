Cosa è successo alla fidanzata di Pogacar e perché le ha dedicato la vittoria al Tour

Tadej Pogacar ha dedicato la vittoria della sesta tappa del Tour de France alla propria fidanzata. Il fuoriclasse sloveno ha regalato spettacolo sul Tourmalet insieme a Jonas Vingegaard e poi ha piazzato un magistrale attacco quando mancavano 2,7 chilometri al traguardo in salita di Cauterets-Cambasque, lasciando il danese sul posto e guadagnandogli 28 secondi. L’alfiere della UAE Emirates è risalito al secondo posto in classifica, con un ritardo di 25” dal campione in carica della Grande Boucle.

Il balcanico sta inseguendo la sua terza affermazione in terra transalpina e il successo odierno ha ulteriormente ribadito la propria caratura, tra l’altro dopo la caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi che lo aveva costretto a un paio di mesi senza gare. La dedica odierna alla fidanzata potrebbe sembrare di routine, ma ha invece un significato rilevante. Urska Zigart è infatti caduta malamente nella giornata di ieri durante la tappa del Giro d’Italia femminile: quando mancavano 35 chilometri al traguardo, la slovena aveva sbandato e aveva centrato in pieno la maglia bianca Antonia Niedermaier, facendo anche temere per una commozione cerebrale.

Tadej Pogacar si era dichiarato decisamente triste dopo la frazione di ieri, non perché aveva perso terreno da Vingegaard ma proprio per le condizioni della propria amata. Il sigillo odierno è pensato per la 26enne, che oggi non è ripartita da Albenga. La situazione sembra comunque essere ritornata alla normalità e il 24enne può continuare la caccia alla maglia gialla.

Foto: Lapresse