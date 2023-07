Tour de France 2023, pagelle di oggi: giornata perfetta per Bilbao, pessimi segnali per Gaudu e Bardet

PAGELLE DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Pello Bilbao, voto 10: giornata perfetta per il basco che in un colpo solo centra il primo successo sulle strade del Tour de France in carriera e guadagna 3’03” sugli altri uomini di classifica salendo al quinto posto e tornando in corsa per il podio. La dedica all’indimenticato Gino Mäder è un momento che rende questo successo ancor più emozionante.

Krists Neilands, voto 8: il corridore lettone ci prova in solitaria e va a poco meno di 3 km dal riportare un successo al Tour alla sua nazione dopo 29 anni. Non sbaglia nulla ma è poco fortunato nel trovare alle sue spalle un quintetto di corridori forti e disposti a collaborare.

Georg Zimmermann, voto 8: lavora tanto per chiudere su Neilands e poi lancia un’azione che sembra quella giusta nell’ultimo chilometro. Si trova però a ruota un super Pello Bilbao che è perfetto nel rallentare e giocarsela allo sprint. Dovrà accontentarsi di un secondo posto comunque prezioso.

Ben O’Connor, Esteban Chaves, Antonio Pedrero, voto 7: fanno il massimo per trovarsi nel finale nella posizione di giocarsi il successo, poi in volata non hanno grandi speranze di battere Bilbao. Non avranno nulla da rimproverarsi.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel, voto 7: un voto più per l’emozione che ci hanno regalato con un attacco di coppia che per la reale condotta di gara. Partendo in quel momento non avevano grandi speranze di rientrare sulla testa ma vederli spingere insieme provoca sempre un brivido.

David Gaudu, Romain Bardet, voto 5: alla fine perdono solo una posizione in classifica da Pello Bilbao e possono senza dubbio tirare un sospiro di sollievo. Nel caos che ha caratterizzato l’inizio della tappa i due francesi si fanno sorprendere fino a trovarsi a 2′ di distanza dal gruppo degli uomini di classifica. La tappa poi si sviluppa in loro favore ma non lanciano certo segnali incoraggianti.

Foto: LaPresse