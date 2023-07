Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “Giornata durissima anche per il caldo. Van Aert rimane con noi”

Una tappa ad altissima intensità al Tour de France 2023: dopo il giorno di riposo, i corridori si sono dati grandissima battaglia soprattutto nella prima parte della decima frazione, con Tadej Pogacar e la maglia gialla Jonas Vingegaard che sono andati inizialmente all’attacco sui primi due GPM, quando l’andatura era altissima.

Queste le considerazioni al termine di una giornata piuttosto faticosa da parte del leader della classifica generale: “E’ stata una bella giornata, molto dura, molto difficile e impegnativa anche per colpa del caldo, ma alla fine per noi è stata una buona tappa”.

“Siamo chiaramente focalizzati e mentalizzati per la maglia gialla e il giorno di riposo di ieri è stato fondamentale per ricompattare tutta la squadra. Van Aert? Per il momento sono solo voci che torni a casa, domani sarà ancora insieme a noi“. Il fuoriclasse belga attende infatti un figlio che dovrebbe nascere a breve, quindi si è sparsa la voce che possa lasciare questa Grande Boucle.

Foto: Lapresse