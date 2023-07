Tour de France 2023, le condizioni di Enric Mas: frattura alla scapola destra

Il Tour de France rimane un tabù per Enric Mas. Il ventottenne della Movistar era partito con ambizioni di classifica in questa Grande Boucle, abbandonate prematuramente a causa di una brutta caduta in discesa assieme a Richard Carapaz ai venti chilometri dal traguardo.

Se l’ecuadoriano della EF Education-Easypost è riuscito a ripartire a fatica (seppur ritirandosi in serata a causa di una frattura al ginocchio), l’iberico è apparso parecchio scosso al momento dell’incidente, e dopo un breve conciliabolo assieme al suo direttore sportivo è salito sull’ammiraglia, ritirandosi dunque dalla Grande Boucle.

Trasportato immediatamente all’ospedale, gli è stata diagnosticata una frattura senza dislocazione della scapola destra oltre a delle abrasioni a braccia e gambe di poco conto. “Non è stato l’inizio di Tour che immaginavo, ma le cose non vanno sempre come vogliamo” ha affermato Enric Mas in un post sui propri social.

Adesso è da capire come la Movistar ricalibrerà il proprio Tour de France. I galloni di capitano potrebbero passare allo statunitense Matteo Jorgenson, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di luogotenente di Mas. Al momento è a 2’48” dalla maglia gialla, ma nel corso della stagione ha mostrato di avere buonissime doti nelle corse di una settimana, tra l’ottavo posto alla Parigi-Nizza ed il secondo al Giro di Romandia.

IL POST DI ENRIC MAS DOPO IL RITIRO DAL TOUR DE FRANCE

No ha sido el inicio de @LeTour que me había imaginado, pero las cosas no salen siempre como queremos Quiero desear toda la suerte del mundo a mis compañeros en las 20 oportunidades que quedan por delante @movistar_team ¡Eskerrikasko Bilbo! Sois una afición de 10 y es… pic.twitter.com/tNDB0SjdCa — Enric Mas Nicolau (@EnricMasNicolau) July 1, 2023

Foto: LaPresse