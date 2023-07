Tour de France 2023, la tappa di domani Saint-Léonard-de-Noblat-Puy de Dôme. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Dopo un paio di tappe di tregua dalle salite pirenaiche, il Tour de France 2023 torna a offrire una frazione particolarmente dura e adatta agli scalatori: sarà un’altra tappa che avrà una forte incidenza sulla classifica generale, vista la sua conformazione.

PERCORSO

Si parte da Saint-Léonard-de-Noblat per arrivare al Puy de Dôme: 182,4 chilometri e quasi 3500 metri di dislivello nel Massiccio Centrale francese. Una prima parte subito mossa che porterà ai 700 metri di altitudine del traguardo volante di Lac de Vassivière, poi prima falsopiano, per affrontare successivamente il primo GPM di giornata, il quarta categoria della Côte de Felletin (2,1 km al 5,2%) e un altro quarta categoria subito dopo, la Côte de Pontcharraud (1,8 km al 4,6%). Un tratto di pianura per scendere a Pontaumur e risalire per il terza categoria della Côte de Pontaumur (3,3 km al 5,3%). Piccola salita verso il Col de la Nugère e discesa per arrivare alle pendici della durissima salita finale del Puy de Dôme (13,3 km al 7,7%, ma gli ultimi chilometri tutti sopra l’11,5%).

ALTIMETRIA

ORARI

La nona tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 13.00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Domenica 9 luglio

Saint-Léonard-de-Noblat-Puy de Dôme (182,4 km)

Orario di partenza: 13.30

Orario d’arrivo: 18.05 circa

NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.00