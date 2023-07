Cosa è successo al Tour de France e perché la tappa è stata neutralizzata: chi è caduto, brivido Vingegaard

Subito un colpo di scena nella quattordicesima tappa del Tour de France 2023 da Annemasse a Morzine les Portes du Soleil (151,8 km). Nelle primissime battute della frazione, quando stavano andando in scena i primi tentativi per portare via la fuga, si è materializzata una maxi-caduta nel gruppo principale, che ha visto coinvolti una trentina di corridori. Di sicuro ha influito l’asfalto reso viscido dalla pioggia di qualche minuto prima.

Huge crash at the back of the peloton. The race is neutralized Grosse chute à l’arrière du peloton. La course est neutralisée#TDF2023 pic.twitter.com/nVWVUga0N9 — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2023

Gli organizzatori, considerata la gravità dell’accaduto, hanno deciso di neutralizzare la tappa, sia per sincerarsi delle condizioni di salute dei partecipanti coinvolti sia per non falsare la corsa. Una scelta comunicata con tempestività e qualche minuto dopo la caduta.

⏸️We’ve stopped the race until further notice. ⏸️La course est neutralisée jusqu’à nouvel ordre.#TDF2023 pic.twitter.com/6QLi4UW6wf — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2023

Chi ci ha rimesso di più è stato lo spagnolo Antonio Pedrero (Movistar), caricato in ambulanza e costretto al ritiro. Fuori dai giochi anche il sudafricano Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty), fermato da una frattura della clavicola.

❌ @pedrero_antonio has to abandon the #TDF2023 after this crash. Get well soon Antonio! ❌ @pedrero_antonio doit quitter le #TDF2023 suite à cette chute. Bon rétablissement Antonio ! https://t.co/iwrB7Q4vJH — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2023

È andata di lusso invece alla maglia gialla Jonas Vingegaard: il danese è riuscito in qualche modo ad evitare l’impatto con l’asfalto, riuscendo a divincolarsi con un colpo di reni. Non si è salvato invece il suo gregario Wilco Kelderman, coinvolto nella caduta, seppur senza gravi conseguenze. Tra gli uomini di classifica è finito a terra anche l’australiano Jai Hindley, terzo della generale, mentre nessun problema per Tadej Pogacar. Tra i coinvolti anche Daniel Martinez (Ineos) ed Esteban Chaves (EF Education-EasyPost). Chiaramente la sospensione della tappa porterà ad un dilatarsi dei tempi, con la frazione che potrebbe concludersi anche dopo le 18.00. La corsa è ricominciata alle 13.57.

Foto: Lapresse