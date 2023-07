Tour de France 2023, la tappa di domani Châtillon-Sur-Chalaronne-Grand Colombier. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Il Tour de France 2023 torna ad essere durissimo: il fine settimana che attende i corridori sarà ricchissimo di salite e la classifica generale prenderà ulteriormente forma. Si riproporrà ancora il duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard dopo gli atti sui Pirenei e sul Puy de Dome.

PERCORSO

Frazione che sarà breve: 137.8 chilometri da Châtillon-Sur-Chalaronne al Grand Colombier. Prima parte che sarà totalmente pianeggiante: nessuna difficoltà altimetrica caratterizzerà i primi 75 chilometri. Si arriverà così a Tenay, località dalla quale si comincerà lentamente a salire verso il traguardo volante di Hauteville-Lompnes, a quasi 800 metri di altitudine. Successivamente ci sarà una discesa e da Culoz, a 250 metri sul livello del mare, comincerà l’ascesa finale al Grand Colombier: 17,4 km al 7,1% di pendenza media. Le punte saranno al 12% nella parte iniziale e centrale, ma la salita sarà particolarmente regolare e non lascerà tanti spazi per rifiatare.

ALTIMETRIA

ORARI

La tredicesima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 13.30. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Venerdì 14 luglio

Châtillon-Sur-Chalaronne-Grand Colombier (137.8 km)

Orario di partenza: 13.45

Orario d’arrivo: 17.12 circa

TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 13.30

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.30