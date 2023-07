Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “Sono timido, ma in bici un guerriero”

Velocità altissime nella prima parte, molta tranquillità nella seconda. Un’altra giornata intensa per il gruppo al Tour de France 2023, un giorno in meno verso Parigi per Jonas Vingegaard, sempre più vicino al suo secondo trionfo alla Grande Boucle.

Domani l’ultima frazione di montagna che divide il fenomeno danese, ormai da diversi giorni in Maglia Gialla, dal successo sui Campi Elisi di domenica.

Le sue parole al traguardo: “È stato un inizio molto difficile. Dovevamo assicurarci che nessun uomo della classifica generale andasse in fuga. Una volta che la fuga è andata, abbiamo solo cercato di risparmiare un po’ di energie”.

Parlando di sé stesso: “Mi descriverei come una persona di famiglia e anche un po’ timida. Come atleta, sono un corridore aggressivo a cui piace vincere, come tutti nel ciclismo. Sono una specie di guerriero sulla bici”.

Foto: Lapresse