Tour de France 2023, Jonas Vingegaard resta cauto: “Festeggeremo solo a Parigi. Pogacar non si arrenderà”

Jonas Vingegaard compie un altro numero in maglia gialla sulle strade del Tour de France 2023: il danese, dopo il trionfo nella cronometro di ieri, ha staccato tutti gli avversari nel giorno del crollo verticale di Tadej Pogacar che è staccato adesso di 7’35” in classifica generale.

Il corridore della Jumbo-Visma è apparso particolarmente soddisfatto dopo la frazione regina di questa Grande Boucle a Courchevel: “Certo che sono sollevato. È pazzesco avere improvvisamente più di 7 minuti di vantaggio su Tadej nella classifica generale. Non avrei mai pensato di guadagnare così tanto. Ma come ho detto spesso, non siamo ancora a Parigi. Ci sono ancora delle tappe ostiche da affrontare”.

Su Tadej Pogacar: “Penso che Tadej Pogacar non si arrenderà mai. Sicuramente proverà qualcos’altro. Devo farmi trovare pronto. Questo Tour continuerà ad essere entusiasmante. Volevamo fare del male a Tadej, ma non pensavo che sarebbe crollato così. Stiamo già festeggiando? No, non lo stiamo ancora facendo. Questo accadrà solo quando saremo a Parigi”.

Foto: Lapresse