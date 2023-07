Cosa è successo a Vingegaard al Tour de France e perché ha dovuto fermarsi nella salita finale!

La tappa 17 del Tour de France 2023 verrà ricordata come quella della resa di Tadej Pogacar e di conseguenza quella che ha definitivamente aperto le porte del bis consecutivo a Jonas Vingegaard. Sul Col de la Loze il danese si è lanciato in solitaria nel momento in cui ha visto il rivale crollare, volando sulle durissime pendenze della salita finale. Tutto perfetto dunque per Vingegaard, nonostante un episodio che ha rischiato di mettere tutto a repentaglio.

Nella scalata della salita più lunga e dura del Tour si è verificato infatti un nuovo episodio controverso riguardante tifosi, motociclette e mezzi dell’organizzazione. Mentre Vingegaard era a ruota di Kelderman, staccatosi dalla fuga per aiutare il proprio leader, è stato costretto a fermarsi e mettere il piede a terra alle spalle di un’automobile. A sua volta l’auto si era dovuta fermare a causa di una motocicletta caduta proprio davanti ad essa.

Non conosciamo la causa della caduta della motocicletta ma di certo in quel passaggio i tifosi lasciavano pochissimo spazio per transitare, rendendo difficile non solo il passaggio ma anche poi rialzare un mezzo così pesante dopo che era finito per terra. Fortunatamente non ci sono stati grossi problemi per Vingegaard che aveva già abbondantemente fatto il vuoto alle sue spalle, ma rimane un episodio che, accoppiato anche a quello accaduto a Pogacar nella tappa numero 14, evidenzia un problema nella gestione della corsa.

Di seguito il video dell’accaduto:

VIDEO VINGEGAARD BLOCCATO DA UN’AUTOMOBILE SUL COL DE LA LOZE

Jonas Vingegaard was held up by the cars, motorbikes and the crowd! #TDF2023 pic.twitter.com/Bksd7nDY63 — Eurosport (@eurosport) July 19, 2023

Foto: LaPresse