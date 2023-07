Tour de France 2023: Italia senza vittorie di tappa per quattro edizioni, non succedeva da oltre un secolo

Il Tour de France 2023 si è chiuso ieri nella splendida cornice di Parigi ed è dunque tempo di bilanci. In una Grande Boucle che ha visto grande spettacolo in ogni frazione, con performance incredibili da parte di uomini di classifica e non, con splendide azioni in fuga e battaglie per ogni vittoria di tappa, l’Italia ha rischiato di fare solo la parte della comparsa.

Diciamolo subito, la piccola grande impresa di Giulio Ciccone, in grado di centrare uno splendido successo nella classifica dei GPM, salva in qualche modo un bilancio che sarebbe stato impietoso. Con la sua maglia a pois, l’abruzzese della Lidl Trek ha riportato un po’ di Italia sul podio parigino, cosa che non accadeva da diverse edizioni.

Quanto fatto da Ciccone non può dunque essere sottovalutato, ma va contestualizzato in una cornice che si fa sempre più deprimente per il movimento azzurro. C’è un dato che più di ogni altro racconta di una situazione in continuo declino: questa appena conclusa è stata la quarta edizione consecutiva senza vittorie di tappa di un corridore italiano.

L’ultima volta che un azzurro ha potuto esultare sul traguardo di una tappa della corsa francese risale all’ormai lontano 27 luglio 2019, quando fu Vincenzo Nibali a vincere a Val Thorens, sede d’arrivo della penultima frazione di quell’edizione. Da allora, 85 tappe consecutive senza successo, un record assoluto per il tricolore.

Per comprendere la portata di questo digiuno basti pensare che per trovare l’ultima volta che si erano susseguite almeno quattro edizioni successi bisogna tornare indietro alla fondazione del Tour de France e dunque di oltre 110 anni. La prima edizione si tenne infatti nel 1903 e per sette edizioni non ci fu alcuna vittoria italiana. La prima fu quella di Ernesto Azzini nel 1910.

Da quel momento in poi, mai più quattro edizioni consecutive senza successo, almeno fino ad oggi. Al massimo le edizioni di digiuno si erano fermate a tre, nel triennio tra il 1980 ed il 1982. In quel caso furono 77 le tappe senza successi e l’incantesimo fu rotto da Riccardo Magrini nel 1983. Il prossimo anno il Tour partirà dall’Italia, potrebbe essere un buon momento per ripartire.

Foto: LaPresse