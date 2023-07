Ciclismo: domenica i Campionati Europei per scalatori. Presente Tadej Pogacar!

Novità a sorpresa nel calendario del ciclismo su strada: domenica 30 luglio appuntamento in Italia con il Campionato Europeo per scalatori. Partenza da Airolo ed arrivo in vetta al San Gottardo: 12,781 chilometri da percorrere in una cronoscalata. Pendenza media del 7%, massima del 10%, 2091 metri di altitudine.

Coinvolte le categorie Juniores, Under 23, Elite e anche quelle dei Master, maschili e femminili, nelle varie fasce di età previste. Occhio anche alla pavimentazione, con un tratto in pavé.

Ad onorare questa manifestazione ci sarà la presenza di Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates ha appena terminato in seconda posizione il Tour de France, ha annunciato che non sarà al via della Vuelta però vuole sicuramente prendersi il successo in questa competizione continentale.

PERCORSO

Foto: Lapresse