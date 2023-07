Scherma, Mondiali 2023: gli italiani in gara giorno per giorno. Calendario, programma, orari, tv, streaming

Dal 22 luglio al 30 luglio andranno in scena a Milano, nella splendida cornice del MiCo, i Campionati Mondiali di scherma 2023. Come sempre c’è grandissima attesa intorno alla Nazionale Italiana, attesa resa inevitabilmente ancora più grande dalla manifestazione ospitata tra le mura di casa propria.

Oltre ai prestigiosissimi titoli iridati, l’appuntamento milanese sarà un passaggio fondamentale in chiave Giochi Olimpici. La rassegna iridata assegnerà infatti punti importantissimi nel cammino verso la qualificazione olimpica per Parigi 2024. Soprattutto le gare a squadre saranno fondamentali, con i Mondiali che sono la gara che hanno il coefficiente più alto per il ranking olimpico.

Azzurri che avranno ambizioni sostanzialmente in ogni arma e con entrambi i sessi, specialmente dopo il Mondiale dello scorso anno e gli Europei di quest’anno che hanno visto nuovamente un’Italia dominatrice dopo il piccolo passaggio a vuoto dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Di seguito il programma dettagliato dei Mondiali di scherma 2023, con le informazioni sugli azzurri che parteciperanno a ciascuna delle gare. La diretta televisiva sarà fornita da Sky Sport, Rai Sport HD ed Eurosport (solo le fasi finali), mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo, Now TV, Rai Play e Discovery + (solo le fasi finali). Noi di OA Sport vi forniremo la consueta DIRETTA LIVE testuale, in modo da non perdere neanche una stoccata!

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023

22 luglio

Fasi preliminari – Sciabola maschile individuale (Riccardo Nuccio)

Fasi preliminari – Spada femminile individuale (Federica Isola)

23 luglio

Fasi preliminari – Spada maschile individuale (Gabriele Cimini)

Fasi preliminari – Fioretto femminile individuale (Arianna Errigo)

24 luglio

Fasi preliminari – Fioretto maschile individuale

Fasi preliminari – Sciabola femminile individuale (Chiara Mormile)

25 luglio

Tabellone principale – Sciabola maschile individuale (Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, ev. Riccardo Nuccio)

Tabellone principale – Spada femminile individuale (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, ev. Federica Isola)

26 luglio

Tabellone principale – Spada maschile individuale (Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Federico Vismara, ev. Gabriele Cimini)

Tabellone principale – Fioretto femminile individuale (Martina Batini, Martina Favaretto, Alice Volpi, ev. Arianna Errigo)

27 luglio

Tabellone principale – Fioretto maschile individuale (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Tabellone principale – Sciabola femminile individuale (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, ev. Chiara Mormile)

Fasi preliminari – Sciabola maschile a Squadre

Fasi preliminari – Spada femminile a Squadre

28 luglio

Fasi finali – Sciabola maschile a Squadre (Enrico Berrè, Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele)

Fasi finali – Spada femminile a Squadre (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio)

Fasi preliminari – Spada maschile a Squadre

Fasi preliminari – Fioretto femminile a Squadre

29 luglio

Fasi finali – Spada maschile a Squadre (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

Fasi finali – Fioretto femminile a Squadre (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi)

Fasi preliminari – Fioretto maschile a Squadre

Fasi preliminari – Sciabola femminile a Squadre

30 luglio

Fasi finali – Fioretto maschile a Squadre (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Fasi finali – Sciabola femminile a Squadre (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile)

MONDIALI SCHERMA MILANO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta televisiva: Sky Sport, Rai Sport HD, Eurosport (solo le fasi finali)

Diretta streaming: SkyGo, Rai Play, NowTV, Discovery + (solo le fasi finali)

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Bizzi Federscherma