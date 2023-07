Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Van Aert sfida gli scalatori

Dopo lo spettacolo offerto nella prima frazione, il Tour de France rimane nei Paesi Baschi per un’altra tappa che può regalare battaglie e fuochi d’artificio. Altro percorso mosso, come è usuale in queste zone, con l’Alto de Jaizkibel nel finale a fare da giudice supremo per le chance di chi vorrà candidarsi al successo.

I 209 km da Vitoria-Gasteiz a San Sebastain-Donostia saranno tempestati di strappi e brevi salite ma gli 8 km al 5.2% di Jaizkibel, con scollinamento a 16 km dal traguardo saranno probabilmente quelli decisivi. Una salita dura, ma che non taglia fuori del tutto corridori veloci ed esplosivi, che avranno anche poi una piccola chance per ricucire un eventuale buco nel finale.

Il disegno fa dunque pensare a Wout van Aert come favorito di giornata. Il belga si è dimostrato ancora una volta brillantissimo ieri, rimanendo insieme agli scalatori nel finale. Se dovesse riuscirci ancora, senza farsi scappare contrattaccanti, potrebbe regolare un gruppetto sul traguardo.

Chi invece avrà tutte le intenzioni di rendere la corsa più dura sarà Tadej Pogacar. Lo sloveno ci proverà sicuramente, ma se Jonas Vingegaard (altro potenziale vincitore di giornata) dovesse rimanere attaccato alla sua ruota come ieri, potrebbe desistere come accaduto nella prima tappa.

Mathieu van der Poel dovrà rifarsi dopo una prima tappa sottotono e sarà lì a lottare per rimanere vicino ai migliori sulle pendenze del Jaizkibel. Lo stesso vale anche per altri sprinter resistenti come Biniam Girmay, Alex Aranburu e Corbin Strong. Attenzione anche a corridori dall’efficace scatto in salita come Julian Alaphilippe, Mattias Skjelmose, Michael Woods e, perché no, ancora i fratelli Yates. Occhio infine a Matej Mohoric, che nelle ultime due edizioni della Klasikoa ha provato ad attaccare sulla discesa dell’Alto de Jaizkibel.

BORSINO DEI FAVORITI SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE

***** Wout van Aert

**** Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel

*** Julian Alaphilippe, Jonas Vingegaard, Alex Aranburu

** Mattias Skjelmose, Simon Yates, Adam Yates, Biniam Girmay

* Michael Woods, Corbin Strong, Tom Pidcock, Matej Mohoric, Pello Bilbao

Foto: LaPresse