Giro Donne 2023, tappa di oggi Formigine-Modena: orari, percorso, tv, streaming, favorite. Primo sprint della Corsa Rosa

Il Giro Donne 2023 ha finalmente preso il via. Dopo la falsa partenza di sabato, con la cancellazione della cronometro di Chianciano Terme a causa del maltempo, ieri la frazione di Bagno a Ripoli ci ha regalato la prima maglia rosa in Annemiek Van Vleuten (Movistar). Oggi sarà il turno delle ruote veloci nella frazione da Formigine a Modena di 118,2 chilometri.

PERCORSO

Frazione quasi completamente pianeggiante, a parte la salita di Villabianca-Marano (2400 metri al 6,6% di pendenza media) situata prima della metà di corsa, al chilometro numero 47. Sarà poi tutta pianura fino al traguardo, assisteremo al primo sprint di questo Giro Donne.

FAVORITE

Leggi sprint e pensi a Lorena Wiebes. La campionessa europea della SD Worx è in grandissime condizioni, con quattro vittorie nel mese di maggio tra Vuelta a Burgos e il Thuringen Ladies Tour. Marianne Vos (Jumbo-Visma) proverà a metterle i bastoni tra le ruote, ma in tante proveranno a dire la loro come le azzurre Chiara Consonni (UAE Team ADQ), Silvia Zanardi (Bepink) e Rachele Barbieri (Liv Racing) senza dimenticare Marta Bastianelli (UAE Team ADQ).

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO DONNE 2023

Domenica 2 luglio

Formigine-Modena (118 km)

Orario partenza: 11.40

Orario arrivo: 14.25-14.45

SECONDA TAPPA GIRO DONNE 2023 COME SEGUIRLA IN TV

Diretta TV: Rai Sport HD dalle 12.30,

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.45, Eurosport.it, Discovery Plus, dalle 13.00

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 12.30

Foto: LaPresse