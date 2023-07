Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Pogacar per la reazione, Vingegaard per chiudere i conti

Dopo l’epocale performance di Jonas Vingegaard che nella cronometro di ieri ha dato la prima vera spallata alla classifica, il Tour de France torna con la tappa regina di questa edizione. Nei 165,7 km da Saint-Gervais Mont-Blanc a Courchevel può ancora succedere di tutto, su un percorso durissimo che regalerà spettacolo e battaglia.

Si parte con i 13.5 km al 5.1% del Col des Saisies, discesa ripida e molto tecnica per poi risalire sul Cormet de Roselens, salita lunghissima di 19.9 km al 6% che porterà i corridori ad oltre 1900 metri di altitudine. Ancora discesa, poi unico tratto di 10 km in cui poter respirare prima della salita sulla Côte de Longefoy (6.7 km al 7.5%), antipasto del Col de la Loze, la salita più dura del Tour, nonché il Souvenir Henri Desgrange di questa edizione, ovvero la cima più alta con i sui 2304 metri s.l.m. Una salita divisa in due che misurerà in totale 28.1 km con pendenza media al 6% (dato abbassato da un tratto di piano, nel finale pendenze in doppia cifra). Il traguardo non è posto in cima, ma dopo una discesa a gradini di circa 6 km che porterà all’ultimo breve strappo con pendenze in doppia cifra.

Per quanto mostrato ieri, Jonas Vingegaard sembra poter avere la gamba per staccare Tadej Pogacar e tutto il resto degli avversari. Non è da escludere però che, con lo sloveno che proverà il tutto per tutto per recuperare il grosso margine in classifica, il danese si limiti a gestire rimanendo a ruota. Se i due dovessero scollinare insieme sul Col de la Loze, Pogacar potrebbe far valere il suo spunto nello strappo conclusivo.

Il resto della concorrenza sembra francamente diversi gradini indietro e ci aspettiamo che sul Col de la Loze Vingegaard e Pogacar rimangano da soli. Da tenere d’occhio Adam Yates, molto brillante nelle ultime tappe e che potrebbe essere mandato all’attacco come arma tattica. In un’occasione precedente fu Sepp Kuss ad inseguirlo, chissà che non accada anche oggi e che i due gregari non si trovino a lottare per il successo.

Carlos Rodriguez ha mostrato di avere le capacità per giocarsi il successo di tappa e ci proverà ancora, magari sfruttando ancora lo studio tra i due titani. Insieme allo spagnolo, potrebbero giocarsi le proprie carte anche Simon Yates, Jai Hindley, Pello Bilbao ed un David Gaudu in crescita. In caso di attacchi da lontano andati a buon fine, particolare attenzione a Thibaut Pinot, Mattias Skjelmose, Mikel Landa, Guillaume Martin ed ancora Wout Poels.

BORSINO FAVORITI SEDICESIMA TAPPA CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2023

***** Jonas Vingegaard

**** Tadej Pogacar

*** Adam Yates, Carlos Rodriguez

** Mattias Skjelmose, Thibaut Pinot, Simon Yates, David Gaudu

* Jai Hindley, Pello Bilbao, Mikel Landa, Guillaume Martin, Wout Poels, Sepp Kuss

Foto: LaPresse