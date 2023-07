Tour de France 2023, domani il giorno di riposo. Quando la prossima tappa, programma, altimetria, orari e tv

Dopo la difficile tappa di oggi, ci sarà domani il primo giorno di riposo del Tour de France 2023 e poi si riprenderà tra due giorni con la decima frazione. Quella di martedì sarà una tappa davvero insidiosa, in cui si andrà da Vulcania a Issoire (167,2 km totali) e si dovranno affrontare ben cinque GPM.

La decima frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 13:15.

ALTIMETRIA E PERCORSO

Pronti via e ci saranno subito in rapida successione il Col de la Moréno (4.8 km al 4.9%) e il Col de Guéry (7.9 km al 4.8%). Una volta superata questa seconda asperità, si proseguirà con un pezzo ricco di saliscendi lungo poco più di 30 km e poi si dovranno affrontare nel giro di circa 25 km il Col de la Croix Saint-Robert (6 km al 6.4%) e la Côte de Saint-Victor-la-Rivière (3 km al 6%). Seguirà un altro tratto di su e giù e successivamente ci sarà una discesa che porterà i corridori ai piedi dell’ultima asperità di giornata, la Côte de la Chapelle-Marcousse (6.6 km al 5.5%). Si scollinerà su quest’ultima salita a 28,6 km dal traguardo, poi sarà quasi tutta discesa fino all’arrivo.

PROGRAMMA DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Martedì 11 luglio

Decima tappa: Vulcania – Issoire (167.2km)

Orario di partenza: 13:05

Orario d’arrivo: 17.15 circa

Foto: LaPresse