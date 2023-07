Tour de France 2023: caduta e ritiro per Mark Cavendish. Sfuma il sogno di superare Merckx

Mark Cavendish è caduto quando mancavano circa 60 chilometri al termine dell’ottava tappa del Tour de France 2023, una frazione che poteva essere adatta proprio al velocista britannico, reduce dal secondo posto di ieri a Bordeaux. Il 38enne si trovava nella parte centrale del gruppo, poi un classico rallentamento ha generato il capitombolo e l’alfiere dell’Astana si è ritrovato a terra. Il corridore ha iniziato a toccarsi la clavicola, si è rialzato ed è salito in ambulanza. Pochi istanti dopo è arrivato il ritiro da parte del fenomeno dell’Isola di Man.

Il Campione del Mondo 2011 si era presentato alla Grande Boucle con un unico, grande sogno: diventare il ciclista più vincente di tutti i tempi nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Mark Cavendish ha infatti conquistato in carriera ben 34 successi in terra transalpina e proprio lo scorso anno aveva eguagliato lo storico record dell’icona Eddy Merckx, ma quest’anno sperava di superare il primato del belga e di issarsi in solitaria al comando della speciale classifica.

Il ritiro odierno spegne i sogni di gloria del britannico, visto che appenderà la bicicletta al chiodo al termine di questa annata agonistica. Il britannico ha vinto ben 162 gare da professionista, l’ultima lo scorso 28 maggio in occasione della tappa conclusiva del Giro d’Italia a Roma.

