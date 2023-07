Tiro con l’arco, Mondiali 2023: la squadra italiana maschile vuole dimenticare la delusione di Tokyo 2020

L’appuntamento clou del 2023 è ormai alle porte per l’Italia del tiro con l’arco, che si appresta ad affrontare da domani (fino a domenica 6 agosto) i Campionati Mondiali di Berlino qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Questa edizione della rassegna iridata assume dunque un valore speciale, mettendo in palio i primi pass a cinque cerchi ufficiali.

Il movimento azzurro andrà a caccia di una grande impresa nella capitale tedesca: salire sul podio con i terzetti del ricurvo e blindare così il contingente massimo per le prossime Olimpiadi al primo tentativo utile. Per il momento il Bel Paese si è garantito solo la certezza di una quota individuale femminile (grazie al bronzo di Chiara Rebagliati ai Giochi Europei), mentre tra gli uomini è ancora a secco.

Grande attesa dunque per la squadra azzurra maschile, campione d’Europa in carica e reduce dall’oro agli European Games di Cracovia, chiamata ad un exploit importante anche a livello globale dopo una prima parte di stagione sottotono in Coppa del Mondo. Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli devono riscattare la cocente delusione della mancata qualificazione olimpica per Tokyo 2021.

In Giappone infatti la selezione tricolore non prese parte al team event maschile e dovette schierare il solo Nespoli (poi argento) nella competizione individuale. Il terzetto tricolore si presenta a Berlino da outsider nella lotta per le medaglie, pur occupando la terza piazza nel ranking mondiale grazie alla magica sequenza di risultati messa in fila all’inizio della scorsa annata (due finali in World Cup ed il titolo continentale).

La concorrenza però è sempre più competitiva ed impressiona la crescita del livello medio internazionale soprattutto nell’arco olimpico maschile, come dimostra la partecipazione di 49 formazioni (175 atleti totali) alla rassegna iridata berlinese. Favorita d’obbligo per l’oro la Corea del Sud, mentre le candidate al podio sono davvero numerose e tra queste figurano sicuramente Cina, India, Taipei Cinese, Messico, Stati Uniti, Giappone, Spagna, Olanda, Turchia, Germania e Francia.

Foto: European Games 2023