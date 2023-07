The Rugby Championship 2023, Nuova Zelanda e Sudafrica vincono con bonus nella prima giornata

La versione 2023, anticipata e ridotta a sole tre giornate, del The Rugby Championship, premia nella prima giornata Nuova Zelanda e Sudafrica, vittoriose con bonus, le quali sabato prossimo si affronteranno in Oceania in quello che con tutta probabilità sarà lo scontro diretto decisivo per il titolo.

Il Sudafrica vince in casa contro l’Australia per 43-12, marcando 6 mete e subendone 2, una delle quali a tempo scaduto ed a punteggio ampiamente acquisito. La Nuova Zelanda è corsara in Argentina per 12-41, mettendo a segno 7 mete e concedendone 2, anche in questo caso una delle quali giunta in pieno recupero ed a gara decisa.

RISULTATI E CLASSIFICA

Risultati 1a giornata

Sudafrica-Australia 43-12

Argentina-Nuova Zelanda 12-41

Classifica

Nuova Zelanda 5

Sudafrica 5

Australia 0

Argentina 0

