Teqball, Giochi Europei 2023: assegnati i titoli del doppio femminile, rinviati i match degli uomini

Calato il sipario su una lunga giornata di match per il teqball ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Un sabato dedicato ai match che avrebbero dovuto assegnare le medaglie nel doppio femminile e maschile. E’ stato possibile completare il programma solo nella competizione femminile per via delle condizioni meteorologiche, che hanno costretto gli organizzatori a posticipare i match domani degli uomini.

La medaglia d’oro è andata alla coppia ungherese formata da Lea Vasek e Zsanett Lujza, a segno per 12-5 9-13 12-8 contro le rumene Kinga Barbasi e Katalin Dako, argento in questa rassegna. La medaglia di bronzo, invece, è stata vinta dal duo polacco formato da Alicja Bartnicka e da Ewa Kaminska, a segno per 12-9 12-10 contro le due francesi Amelie Julian e Elisa Lanche.

Per quanto riguarda gli uomini, conclusa solo la prima semifinale tra Serbia e Ungheria: i serbi Bogdan Marojevic e Nikola Mitro si sono imposti contro i rumeni Apor Gyoergydeak e Szabolcs Ilyes per 12-11 12-11, qualificandosi per la Finale per l’oro, in attesa di sapere chi tra Polonia e Ungheria prevarrà. Nel momento dell’interruzione, avanti i magiari Banyik/Katz 12-6 1-2 contro i polacchi Duszak/Pokwap.

