Tennis: Novak Djokovic potrebbe saltare il Masters 1000 di Toronto, ma non Cincinnati

Dopo la cocente sconfitta in finale a Wimbledon, contro Alcaraz, Novak Djokovic rivede i suoi piani estivi in vista dello US Open 2023, Slam nel quale ritornerà dopo un anno di assenza sostanzialmente forzata.

Secondo quanto riportato dai media serbi, infatti, il tennista classe 1987 potrebbe infatti saltare il Masters 1000 di Toronto confermando invece la sua presenza a Cincinnati, nel torneo in programma dal 13 al 20 agosto.

Tutto dovrebbe essere confermato nelle prossime settimane, con Djokovic impegnato, sempre nel duello contro Alcaraz, a provare a riprendersi la prima posizione del ranking ATP.

E’ chiaro che l’obiettivo del serbo sia quello di tornare al massimo per lo US Open, evento che punterà a vincere per ritoccare il suo record di Slam vinti, attualmente “fermo” a 23; tre nello specifico (2011, 2015, 2018) quelli ottenuti sul cemento di Flushing Meadows. L’altra priorità è quella della Coppa Davis, diventata un obiettivo dopo che lo scorso anno, senza di lui, la Serbia ha finito a settembre il proprio cammino.

Foto: LaPresse