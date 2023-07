Tennis, Elisabetta Cocciaretto vince il WTA di Losanna: “La settimana più pazza e bella della mia carriera”

Elisabetta Cocciaretto ha vinto il torneo WTA 250 di Losanna, sconfiggendo la francese Clara Burel in tre set sulla terra rossa svizzera. Si tratta del primo sigillo in una kermesse di questo livello per la tennista italiana, che grazie a questo successo è entrata per la prima volta nella top-30 del ranking WTA: da domani sarà la nuova numero 30 del monzo. Affermazione di rilievo per la 22enne marchigiana, che può guardare con grande ottimismo al prossimo futuro.

Elisabetta Cocciaretto ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della partita: “Sono felicissima, è stata una partita durissima: io e Clara ci conosciamo da giovanissime, le faccio i complimenti per il suo torneo. È stata la settimana più pazza e bella della mia carriera. Sono arrivata qui senza aspettative, sono rimasta 13 ore in campo ed ho vinto il mio primo titolo. Qui mi sono sentita a casa e ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta”. L’azzurra ha ringraziato anche la Federazione per il sostegno ricevuto e il suo coach Fausto Scolari: “Senza di te tutto questo non sarebbe stato possibile”.

Foto: Lapresse