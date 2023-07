Tabellone Europei Under 21: semifinali e finali. Calendario, accoppiamenti, incroci, programma, orari, tv e streaming

Gli Europei Under 21 sono quasi in dirittura d’arrivo. Tra ieri e oggi si sono decise le quattro squadre che si giocheranno il titolo continentale, che verrà assegnato a Batumi il prossimo 8 luglio. Nell’equazione non rientra più la qualificazione alle prossime Olimpiadi, con i tre pass già assegnati.

La prima semifinale delle ore 18.00 vedrà scontrarsi Inghilterra e Israele. I britannici non hanno ancora subito gol in questo Europeo, ma nella sfida dei quarti di finale con il Portogallo hanno rischiato di capitolare in più di un’occasione. Di fronte ci sarà la cenerentola della competizione, che ha eliminato ai rigori la Georgia.

Nell’altra semifinale ci sarà una replica di uno scontro del gruppo B tra Spagna e Ucraina. Gli iberici hanno avuto la meglio ai supplementari sull’ostica Svizzera grazie al gol di Miranda al 103′, mentre gli ucraini hanno sorprendentemente sconfitto la Francia. Nella partita del girone dello scorso 27 giugno la sfida si è conclusa sul 2-2, con Abel Ruiz che ha evitato la sconfitta ai suoi al 90′.

Le partite dell’Europeo Under21 andranno in onda su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Ad offrire il servizio streaming sarà RaiPlay, assieme a Uefa.tv.

EUROPEI UNDER 21 2023, IL PROGRAMMA

5 luglio – semifinali

Batumi, 18.00 – Israele-Inghilterra – diretta tv su RaiSport, streaming su RaiPlay e Uefa.tv

Bucarest, 21.00 – Spagna-Ucraina – diretta tv su RaiSport, streaming su RaiPlay e Uefa.tv

8 luglio – finale

Batumi, 18.00 – vincente semifinale 1-vincente semifinale 2

