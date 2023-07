Surf, Vivo Rio Pro 2023: Yago Dora e Caitlin Simmers i vincitori. 5° Leonardo Fioravanti

Finita nell’album dei ricordi l’ottava tappa del Championship Tour 2023 di surf. Il Vivo Rio Pro ha eletto re e regina della tavola in questa edizione 2023 e ci si riferisce al brasiliano Yago Dora e all’americana Caitlin Simmers, che con le loro evoluzioni sono stati in grado di interpretare meglio degli altri le onde di Saquarema, a Rio de Janeiro (Brasile).

Nel round sudamericano è spettato a uno degli alfieri della fortissima compagine verdeoro piazzare il sigillo. Il ragazzo di Florianópolis ha piazzato il colpo, aggiudicandosi la prima tappa nel Tour nel proprio percorso agonistico, dopo il podio ottenuto nel MEO Rip Curl Portugal Pro (terzo posto) quest’anno. Dora ha battuto nell’atto conclusivo l’australiano Ethan Ewing con lo score di 14.83 rispetto al 10.83 del suo avversario. Decisivo il Perfect 10 della quinta onda che ha regalato al padrone di casa il successo. Con questo riscontro, il brasiliano è salito in quinta posizione nel ranking WSL, guidato da Filipe Toledo, che ha approfittato della prestazione negativa dell’americano Griffin Colapinto in questo round.

Brazil’s Dora scores perfect 10 to win his first world tour event https://t.co/HasM96N7xJ — The Hotspotorlando (@HotspotOrlando) July 3, 2023

Ewing legato al destino di Leonardo Fioravanti in questa tappa. Leo, infatti, ha messo in mostra ottime cose, spingendosi fino ai quarti di finale, al cospetto dell’aussie, che ha prevalso nel scontro diretto con lo score di 12.77, rispetto ai 9.33 di Fioravanti. Bravo, come detto, il surfista italiano: dopo aver ottenuto il secondo punteggio nell’opening heat alle spalle di Italo Ferreira, il nostro portacolori si è imposto prima contro l’indonesiano Rio Waida (11.70 vs 9.27) e soprattutto contro il sudafricano Jordy Smith (13.66 vs 11.76) prima di cedere all’australiano. 4.745 punti che fanno comodo nell’ottica della classifica mondiale, dal momento che l’atleta del Bel Paese è nono e con questo piazzamento staccherebbe il biglietto per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Tra le donne è arrivata l’affermazione dell’americana Simmers che con 14.66 ha avuto la meglio nel confronto con l’australiana Tyler Wright (9.80). La statunitense si è portata in quinta posizione della classifica mondiale, comandata dall’hawaiana Carissa Moore, uscita di scena in semifinale per mano proprio della ragazza degli States. Si pensa ora al nono round della stagione, ovvero a Eastern Cape (Sud Africa), in programma dal 13 al 22 luglio.

