Superbike oggi, GP Repubblica Ceca 2023: orari Superpole e gara-1, programma, tv, streaming Sky e TV8

E’ tempo di pensare all’ottavo appuntamento del Mondiale superbike 2023: dopo Imola, si vola in Repubblica Ceca. Sul tracciato di Most va in scena il quintultimo Gran Premio della stagione che chiarirà ulteriormente la situazione per la classifica generale che sembra già essere in ghiaccio. Oggi entra nel vivo questa tappa con superpole race e gara-1.

Dopo i primi otto GP, al comando della classifica generale c’è sempre Alvaro Bautista (nonostante la caduta di Gara-2) con 391 punti e 70 lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, mentre al terzo posto decisamente distante troviamo Andrea Locatelli con 208 punti, mentre Jonathan Rea è quarto con 201. In risalita anche Michael Ruben Rinaldi negli ultimi appuntamenti.

Il sabato del Gran Premio della Repubblica Ceca sarà trasmesso in diretta da Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) è prevista la diretta di gara-1, mentre non sarà disponibile la Superpole race. In streaming si potrà seguire su NOW, Sky Go. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE del sabato e della domenica.

CALENDARIO GP REPUBBLICA CECA 2023 – SBK

Sabato 29 luglio

Ore 11.10-11.25 Superpole

Ore 14.00 Gara-1

PROGRAMMA GP REPUBBLICA CECA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208), TV8 per gara-1, differita alle 13.00 di domenica della Superpole Race

Diretta streaming: NOW, Sky Go, tv8.it per gara-1

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo