Superbike oggi, GP Repubblica Ceca 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming Sky e TV8

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottavo e quintultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2023. Sul tracciato di Most andrà in scena la prima giornata di lavoro, rappresentata dalle prime due sessioni di prove libere, in vista delle tre manche che vivremo tra domani e domenica.

Il venerdì sul tracciato della Repubblica Ceca prenderà il via alle ore 10.30 con la prima sessione di prove libere (45 minuti), quindi si passerà alla seconda alle ore 15.00 (45 minuti) che andrà a comporre i 90 minuti a disposizione per team e piloti per trovare il giusto feeling e set-up con le rispettive moto.

Come arriviamo all’evento? Dopo la tappa romagnola di Imola, al comando della classifica generale c’è sempre Alvaro Bautista (nonostante la caduta di Gara-2) con 391 punti e 70 lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, mentre al terzo posto distantissimo ormai troviamo Andrea Locatelli con 208 punti, mentre Jonathan Rea è quarto con 201.

Il venerdì del Gran Premio della Repubblica Ceca sarà trasmesso in diretta da Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) non saranno disponibili le prove libere, nemmeno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE delle due manche.

CALENDARIO GP REPUBBLICA CECA 2023 – SBK

Venerdì 28 luglio

Ore 10.30-11.15 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

PROGRAMMA GP REP. CECA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo