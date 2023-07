Sport in tv oggi (lunedì 31 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Inizia una nuova settimana, ci avviciniamo ufficialmente al mese di agosto, ma lo sport non va certo in vacanza. Anche oggi, lunedì 31 luglio, infatti, non mancheranno gli eventi sportivi ad accompagnarci lungo tutta la giornata. Tra i Mondiali di calcio femminili, le Universiadi, il ciclismo e tanto tennis, non ci sarà certo da annoiarsi. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio l’elenco completo degli eventi sportivi odierni e come seguirli in tv o streaming.

ELENCO COMPLETO SPORT IN TV DI OGGI (lunedì 31 luglio)

Ore 08.45 UNIVERSIADI – Tuffi, trampolino 3m maschile finale – diretta su Eurosport 1 (210)

Ore 09.00 CALCIO, MONDIALI FEMMINILI – Costa Rica-Zambia – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Ore 09.00 CALCIO, MONDIALI FEMMINILI – Giappone-Spagna – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Ore 09.45 UNIVERSIADI – Tiro con l’arco, finale arco ricurvo a squadre – diretta su Eurosport 1 (210)

Ore 11.00 UNIVERSIADI – Tuffi, piattaforma sincro f finale – diretta su Eurosport 1 (210)

Ore 11.00 TENNIS – ATP 250 Kitzbuehel, prima giornata – diretta su SuperTennis (212) Marco Cecchinato, primo match ore 11.00 sul Court Kuechenmeister

Ore 11.00 TUFFI, Campionati Italiani, finali 3a giornata – diretta su RaiSport HD (227 e 58 dgt)

Ore 12.00 CALCIO, MONDIALI FEMMINILI – Canada-Australia – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Ore 12.00 CALCIO, MONDIALI FEMMINILI – Irlanda-Nigeria – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Ore 14.00 CICLISMO – Tour de l’Ain, prima tappa – diretta su DAZN e Eurosport 1 (210)

Ore 18.00 TENNIS – ATP 500 Washington, prima giornata – diretta su SuperTennis (212) Sara Errani, secondo match Campo 1. Il primo incontro alle ore 17.00 italiane.

Ore 18.25 NUOTO PARALIMPICO – Mondiali, finali prima giornata – diretta su RaiSport HD (227 e 58 dgt)

Foto: LaPresse