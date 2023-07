Spagna-Ucraina oggi in tv, semifinale Europei Under 21: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Siamo giunti all’attesissima giornata dedicata alle semifinali dei Campionati Europei di calcio Under 21, edizione 2023. La manifestazione continentale, che si sta disputando tra Romania e Georgia andrà, quindi, a decretare quali saranno le due squadre finaliste che, domenica, andranno a contendersi il titolo.

Alle ore 21.00 vivremo la seconda partita di questo mercoledì 5 luglio, con la semifinale che metterà di fronte due grandi del calcio europeo come Spagna e Ucraina. La Rojita, nella serata di sabato, ha superato la Svizzera con il punteggio di 2-1 ai tempi supplementari, mentre gli ucraini hanno steso la Francia con un secco 3-1.

La sfida che metterà di fronte spagnoli e ucraini si giocherà questa sera a partire dalle ore 21.00 e si disputerà allo Stadio della Steaua a Bucarest, mentre la prima semifinale andrà in scena alle ore 18.00 alla Batumi Arena.

Il match tra Spagna e Ucraina valevole come quarto di finale degli Europei Under 21 sarà trasmesso in diretta esclusiva da RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). In streaming si potrà seguire su RaiPlay.

CALENDARIO EUROPEI U21 2023

Mercoledì 5 luglio

Ore 21.00 Spagna-Ucraina

PROGRAMMA SPAGNA-UCRAINAU21: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (227 di Sky e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Baena; Sanchez, Sancet, Sergio Gomez; Abel Ruiz.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vivcharenko; Brazhko, Bondarenko; Kashchuk, Sudakov, Mudryk; Kryskiv.

Foto: LaPresse