Camila Giorgi-Gracheva oggi, Wimbledon 2023: nuovo orario, programma, tv, streaming

Dopo aver visto il proprio incontro di ieri venire rinviato a causa della pioggia che si è abbattuta su Londra, quest’oggi Camila Giorgi esordirà finalmente a Wimbledon 2023. L’italiana classe 1991 (n.48 del ranking) dovrà affrontare la francese Varvara Gracheva (n.41 al mondo) nel secondo incontro di giornata sul campo 6: in palio ci sarà il secondo turno contro la bielorussa Aryna Sabalenka (testa di serie n.2).

Da una parte Giorgi è reduce da un’ottima settimana al WTA 500 di Eastbourne: l’azzurra ha raggiunto la finale grazie a una bellissima serie di vittorie e ha poi perso il match per il titolo contro la russa Daria Kasatkina. Dall’altra parte, invece, Gracheva arriva a questo incontro dopo la sconfitta ai quarti del WTA 250 di Bad Homburg (per mano dell’italiana Lucia Bronzetti). È importante sottolineare che tra la nostra portacolori e la russa naturalizzata francese c’è un precedente: risale al 3 giugno 2021, quando la transalpina vinse in tre set nel secondo turno del Roland Garros.

La partita tra Giorgi e Gracheva sarà la seconda sfida di giornata sul campo 6 (dopo Kontaveit-Stefanini, match in programma alle 12:00 italiane) e si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (ancora sconosciuto il vero canale) e in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO GIORGI-GRACHEVA OGGI

Mercoledì 5 luglio

Campo 6

Dalle 12:00 italiane

A. Kontaveit (EST) – L. Stefanini (ITA)

A seguire

V. Gracheva (FRA) – C. Giorgi (ITA)

GIORGI-GRACHEVA OGGI: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it