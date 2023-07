Sinner-Djokovic, Semifinale Wimbledon 2023: programma, orario, tv, data

Ci siamo. Domani, dalle 14:30 italiane, Jannik Sinner e Novak Djokovic si confronteranno nella prima semifinale del singolare maschile del torneo di Wimbledon 2023. L’altoatesino affronterà il primo penultimo atto in carriera a livello Slam, opposto a un tennista leggendario, giunto alla 46ª semifinale in un Major.

Il serbo parte con il favore dei pronostici, visti i suoi risultati recenti (vincitore negli Australian Open e nel Roland Garros) e in grande controllo nelle partite che si sono susseguite sui prati di Church Road. Nole non perde da sei anni nei Championships e l’ultimo ko sul Centrale risale a dieci anni fa nella Finale contro lo scozzese Andy Murray. Da questi si comprendono le difficoltà dell’incontro per Jannik.

Inoltre, vi è un precedente recente quando i due si affrontarono l’anno passato nei quarti di finale dello Slam londinese: una partita nella quale l’italiano andò avanti di due set, salvo poi subire la rimonta dell’avversario, a segno in cinque set. Un incontro che potrebbe anche condizionare l’andamento di quello di domani, sulla base delle informazioni che entrambi avranno a loro disposizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Djokovic, semifinale di Wimbledon 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su SkyGo, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-DJOKOVIC SEMIFINALE WIMBLEDON 2023

Venerdì 14 luglio

CENTRE COURT – 14:30 italiane

Jannik Sinner (ITA) [8] v Novak Djokovic (SRB) [2]

Carlos Alcaraz (ESP) [1] v Daniil Medvedev [3]

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse