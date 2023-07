Sinner-Djokovic, le quote per le scommesse a Wimbledon: bookmakers impietosi con l’italiano

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2023. L’appuntamento è per venerdì 14 luglio sull’erba britannica, dove il tennista italiano cercherà la grande impresa contro il fuoriclasse serbo. L’altoatesino ha sfruttato al meglio un tabellone sulla carta agevole (ma poi le partite vanno vinte…) e si è così meritato la sfida contro il numero 2 del mondo, detentore del titolo e in corsa per la conquista del Grande Slam.

Il 21enne si troverà di fronte un ostacolo durissimo da superare, ma ha già annunciato battaglia e punterà al bersaglio pieno dopo che lo scorso anno si involò sul 2-0 prima di subire la perentoria rimonta dell’avversario. I bookmakers sono tutti schierati dalla parte di Novak Djokovic. Le quote per le scommesse sono infatti eloquenti e non ammettono repliche: il successo del serbo è infatti dato a un misero 1,18, mentre l’affermazione dell’azzurro tocca addirittura 5,00!

Puntando 10 euro sul sigillo di Sinner si possono portare a casa 50 euro, mentre giocando 10 euro su Djokovic non si va oltre un guadagno di 11,80 euro. Il nostro portacolori si è spinto fino a questo incontro affrontando soltanto rivali al di fuori della top-70, un evento più unico che raro. Il 23 volte vincitore di tornei dello Slam ha invece avuto un cammino più tortuoso, culminato con la vittoria contro il quotato russo Andrey Rublev. Dall’altra parte del tabellone si devono ancora disputare i due quarti di finale: Medvedev-Eubanks e Alcaraz-Rune.

Foto: Lapresse