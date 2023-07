Semifinali Europei Under 19 oggi: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

L’Europeo Under 19 è alle battute finali. Tempo di semifinali a Malta, con quattro delle otto selezioni rimaste a giocarsi il titolo continentale e succedere all’Inghilterra, campionessa lo scorso anno in finale su Israele.

Come nel 2022, l’Italia è tra le squadre ancora in lizza. La pesante sconfitta con il Portogallo aveva rischiato di inguaiare la squadra di Alberto Bollini, che però ha messo al sicuro la qualificazione con il pareggio contro la Polonia. Ora tra gli azzurrini, che saranno senza Cher Ndour squalificato, e la finale c’è la Spagna di José Lana alle 21.00

Alle 18.00 invece ci sarà l’altra semifinale tra Portogallo e Norvegia; i lusitani hanno chiuso in testa il girone A con un percorso netto, nove reti segnate e soltanto due subite, mentre dall’altra parte gli scandinavi hanno capitalizzato al meglio il successo pirotecnico per 5-4 contro la Grecia. La prima semifinale si disputerà alle 18.00 al Tony Bezzina Stadium di Paola.

Prevista la diretta televisiva soltanto per la partita dell’Italia contro la Spagna, che inizierà alle 21.00 a Ta’Qali; sarà Rai Sport (58 Digitale Terrestre) a trasmettere la sfida. Streaming su RaiPlay e anche su Uefa.tv, che manderà in onda anche la prima semifinale di giornata.

EUROPEI UNDER 19, IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI

13 luglio

18.00 Portogallo-Norvegia – diretta streaming su Uefa.tv

21.00 Spagna-Italia – diretta tv su Rai Sport, streaming su RaiPlay e Uefa.tv

EUROPEI UNDER 19, DOVE SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING