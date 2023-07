Scherma, spadiste in finale per l’oro ai Mondiali: Olimpiadi ipotecate

L’ottava medaglia azzurra è prenotata ai Mondiali di scherma. L’Italia, infatti, si è qualificata per la finale della prova a squadre di spada femminile. Il quartetto composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola si giocherà ora il titolo iridato contro la Polonia.

Le azzurre hanno sconfitto in una semifinale tiratissima la Svizzera con il punteggio di 40-36. Tutti gli assalti sono stati molto combattuti, con l’Italia che non è mai riuscita a trovare l’allungo decisivo. Fiamingo è salita in pedana sul +1 ed ha costruito il break vincente nell’assalto contro Angeline Favre.

In precedenza l’Italia aveva battuto nei quarti di finale Hong Kong. Una vittoria arrivata con il punteggio di 29-26 con le spadiste azzurre che hanno sempre avuto il controllo della sfida.

Come detto in finale (appuntamento alle ore 17.00) ci sarà la finale con la Polonia, che ha battuto nell’altra semifinale la Corea del Sud per 33-32. Questa finale raggiunta dall’Italia è fondamentale anche nel cammino verso Parigi 2024, con la qualificazione olimpica che ormai è ipotecata.

Foto: Bizzi/Federscherma