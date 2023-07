Scherma, le fiorettiste si qualificano agevolmente per i quarti dei Mondiali

Tutto molto facile per le fiorettiste azzurre, che staccano il biglietto per i quarti di finale dei Mondiali di scherma a Milano. Un compito davvero semplicissimo per l’Italia, che questa mattina aveva solo un assalto per qualificarsi tra le migliori otto squadre.

Contro la Romania è arrivato un comodissimo successo con il punteggio di 45-18 per il quartetto composto dalle medagliate individuali Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto e da Francesca Palumbo, con quest’ultima che ha preso il posto, rispetto alla gara di due giorni fa, di Martina Batini.

L’Italia è ovviamente la super favorita per la medaglia d’oro e affronterà domani la Germania nei quarti. Le tedesche hanno battuto la Spagna per 45-25.

L’eventuale semifinale per le azzurre sarà contro Giappone o Canada, mentre nella parte bassa del tabellone tutto dovrebbe portare ad una sfida tra Stati Uniti e Francia.

