Scherma, sciabolatori sconfitti ai quarti dalla Francia ai Mondiali: si complica il cammino verso Parigi

In un Mondiale di scherma sin qui molto positivo per i colori azzurri, continua a mancare una risposta importante da parte della sciabola maschile. Dopo un torneo individuale in cui era mancato l’acuto, anche nella competizione a squadre l’Italia non brilla, uscendo ai quarti di finale contro la Francia.

Una sfida iniziata male che ha costretto Luigi Samele. Luca Curatoli ed Enrico Berrè ad inseguire dal primo all’ultimo assalto. Dopo un settimo assalto che porta i transalpini sopra di sette lunghezze, Samele riesce nell’impresa di riportare l’incontro in equilibrio in vista della sfida decisiva. Curatoli non riesce a concludere l’opera ed il punteggio finale dice 43-45 in favore dei francesi.

Una sconfitta pesante non solo per la mancata medaglia mondiale ma anche, se non soprattutto, per i possibili risvolti in chiave qualificazione olimpica. Le prove a squadre sono un passaggio fondamentale e quella dei Mondiali lo è a maggior ragione. Il percorso ora si complica e dovrà passare per i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo, dove non si potrà sbagliare.

Foto: Bizzi Federscheema