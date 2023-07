Scherma, Paolo Azzi: “Serata magica. Palumbo ha fatto una cosa straordinaria, gli spadisti hanno realizzato la gara perfetta”

Il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, più contento di così proprio non può essere. Due ori mondiali, a Milano, nella stessa giornata, uno dei quali non arrivava da 30 anni. Il sorriso è chiaramente quello dei giorni più belli, e lo si vede benissimo tra chi lo incrocia in territorio meneghino.

Così il numero 1 federale ai microfoni di OA Sport: “Di più di due medaglie d’oro non si può chiedere. E’ stata una serata magica, sono ancora frastornato per le tante emozioni in due finali diverse. In una le nostre ragazze partivano favorite. Forse hanno accusato la fatica dell’individuale, ma hanno dimostrato di essere una squadra e stringere i denti e soffrire quando serve“.

Poi si sofferma sugli uomini: “Viceversa, gli spadisti hanno confermato un percorso perfetto iniziato ieri nel primo match non facile con l’Egitto e hanno tirato come meglio non si potrebbe, senza mai allentare l’attenzione, la tensione, la concentrazione. Hanno fatto la gara perfetta. Sapevamo che Borel non era al top, ma la Francia è sempre una super squadra e riuscire a vincere in una maniera così netta e autorevole è segno di grande maturità“.

C’è naturalmente spazio per chi, senza che fosse previsto, ha portato alla vista un’altra gioia enorme: “Francesca Palumbo ha fatto una cosa straordinaria con davanti la numero 1 del mondo, un’avversaria fortissima. Prima ha tenuto, ha fatto passare il tempo e poi ha preso in mano il match. Una straordinaria lucidità nelle scelte tattiche“.

Foto: LiveMedia/Tommaso Berardi – LivePhotoSport.it